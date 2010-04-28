Компьютерное моделирование работы в сети WiMAX

Салават очень грамотно рассмотрел сложившуюся ситуацию, и в итоге нашел удачную заготовку для этой работы. Остальное было "делом техники". По итогам проекта: Вне сомнений широкий научный кругозор и высокая порядочность как фрилансера. И далее буду обращаться к Салавату за поиском решений нетипичных задач. И Вам рекомендую!