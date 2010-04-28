Компьютерное моделирование работы в сети WiMAX

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Завершен3 заявки158 просмотров

Курсовая работа.

Подробное описание задачи вышлю по запросу (вся документация на английском).

Реализация на C++ или MatLab, C#, ... (обсуждается).

Срок 2-3 недели (далее предполагается развитие темы).

15 лет назад
postm
62 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tulebaev
Салават 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$20
14 дней
Салават очень грамотно рассмотрел сложившуюся ситуацию, и в итоге нашел удачную заготовку для этой работы. Остальное было "делом техники". По итогам проекта: Вне сомнений широкий научный кругозор и высокая порядочность как фрилансера. И далее буду обращаться к Салавату за поиском решений нетипичных задач. И Вам рекомендую!

Заявки фрилансеров

tulebaev
Салават 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад