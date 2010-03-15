Диплом по педагогике

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Закрыт5 заявок137 просмотров

Добрый день. Необходимо выполнить диплом по педагогике, тема "Методика преподавания информатики в младших классах". Введение нужно к среде - утро. Укажите Вашу цену.

Требования к оформлению во вложении

15 лет назад
Ukops
46 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$120
10 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад