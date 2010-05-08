Диплом информ. безопасность (для Ревы-Михеевой)

$134
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Завершен1 заявка94 просмотра

Специальность - "Национальная экономика",

специализация- "Инвестиции"

Тема-Система управления экономической безопасностью предприятий (на примере IGKServisMos)

Фирма занимается ликвидацией фирм.Разбирается с долгами и т.п.

Плана нет, нужно составить и согласовать с руководителем

Объем 70-80 без учета приложений

Оригинальность от 90% (строгий антиплагиат в вузе)

Оформлять сразу и строго по методичке

Иллюстрации по теме очень приветствуются (чем больше их и чем они ярче и оригинальнее,тем лучше)

Цена 4000 р с речью

Сдача по главам,оплата по факту

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$134
30 дней
Спасибо за работу,все сделано грамотно. +10 баллов
Работать с Еленой приятно и комфортно, все на высшем уровне

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад