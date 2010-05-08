Диплом информ. безопасность (для Ревы-Михеевой)

Специальность - "Национальная экономика",

специализация- "Инвестиции"

Тема-Система управления экономической безопасностью предприятий (на примере IGKServisMos)

Фирма занимается ликвидацией фирм.Разбирается с долгами и т.п.

Плана нет, нужно составить и согласовать с руководителем

Объем 70-80 без учета приложений

Оригинальность от 90% (строгий антиплагиат в вузе)

Оформлять сразу и строго по методичке

Иллюстрации по теме очень приветствуются (чем больше их и чем они ярче и оригинальнее,тем лучше)

Цена 4000 р с речью

Сдача по главам,оплата по факту