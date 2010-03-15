В короткий срок нужно написать курсовую по ЛИДу

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Закрытнет заявок89 просмотров

Срочно нужен автор для написания курсовой работы по лесоинженерному делу. Объем - 70 страниц+2 чертежа. Срок - четверг вечер.

Имеется образец выполнения работы и методические указания.

Укажите вашу стоимость и уложитесь ли за такой срок?

Спасибо!:)

аська - 454283032

15 лет назад
Zachet
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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