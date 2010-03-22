Реферат по микроэкономике

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Нужна работа по микроэкономике на английском языке.тема 'What are the incenteves to innovate?Which market structure creates the best conditions for innovation?'

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есть список необходимой литературы

15 лет назад
KseniaDe
Ксения 
34 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

StDutch
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$2
1 день
Алексей сделал интересную и оригинальную работу в минимальные сроки с хорошим уровнем английского.
Обаятельный и ответственный заказчик! Все условия договоренностей выполнил.

Заявки фрилансеров

StDutch
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад