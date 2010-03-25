Курсовая на C++

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Завершен1 заявка325 просмотров

Здравствуйте.

Нужна только программа, написанная в среде C++ Builder 6

Само задание в прикрепленном файле.

Жду от Вас стоимость, примерный срок - все только в проект.

15 лет назад
innOMind
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vlad1990_new
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$40
4 дня
Отличный исполнитель! Выполнил задание оперативно и качественно. Кроме того, очень быстро произвел все необходимые доработки. Рекомендую всем!
Заказчик хороший Всегда на связи, оплата без задержек Рекомендую

Заявки фрилансеров

vlad1990_new
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад