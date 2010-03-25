Тема: Использование динамических массивов в объектно-ориентированном программировании Срок: до 25го Оформление: строго по методичке P.S.: без указания цены предложения не рассматриваю
Курсовая на C++
Здравствуйте.
Нужна только программа, написанная в среде C++ Builder 6
Само задание в прикрепленном файле.
Жду от Вас стоимость, примерный срок - все только в проект.
Выбранный исполнитель
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