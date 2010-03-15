Курсовая "Прикладная информатика"

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Закрыт7 заявок250 просмотров

Тема: Использование динамических массивов в объектно-ориентированном программировании

Срок: до 25го

Оформление: строго по методичке

P.S.: без указания цены предложения не рассматриваю

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров