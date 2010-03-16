Курсовая, нейронные сети

Требуется автор для написания курсовой работы на тему «нейронные сети». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: Распознавание типа объектов (материалов) с помощью нейронных сетей, по данным рентгенодифрактометрии.

Предмет: Нейронные сети

Тип работы: Курсовая

Объем: 30 листов

Цена: 1 700р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Срок общей сдачи работы: 20 апреля

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «Нейронные сети»