Здравствуйте. Нужна только программа, написанная в среде C++ Builder 6 Само задание в прикрепленном файле. Жду от Вас стоимость, примерный срок - все только в проект.
Диплом по менеджменту
Тема: Управление материальными ресурсами проектов. Пожелания преподавателя к диплому в прикрепленном файле. Часть литературы предоставляется в электронном виде. Срок две недели.
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