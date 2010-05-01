Диплом по менеджменту

$150
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Завершен2 заявки140 просмотров

Тема: Управление материальными ресурсами проектов. Пожелания преподавателя к диплому в прикрепленном файле. Часть литературы предоставляется в электронном виде. Срок две недели.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$130
12 дней
Спасибо за диплом. Вместе с Раисой одолели сложный диплом. Раиса оперативно исправляла все замечания не совсем адекватного научного руководителя, в экстренные сроки. Очень доволен ответственностью данного исполнителя.
Очень прекрасный заказчик! всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад