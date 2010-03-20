Реферат по экономике организации

$50
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Завершен4 заявки168 просмотров

Темы на выбор:

1. Современные формы предпринимательской деятельности в России, их особенности и нормативно-правовое регулирование.

2. Система государственной поддержки и проблемы малого предпринимательства в России.

3. Субъекты и важнейшие черты предпринимательства.

4. Влияние конкуренции на деятельность организации (предприятия).

5. Реорганизация коммерческого предприятия в целях предупреждения банкротства.

Объем 7-10 стр.

Важно:

1. Особое внимание нужно уделить введению и заключению. Они должны быть авторскими.

2. и просьба проследить, чтобы в реферате освещалось современное состояние экономики.

Оплата через яндекс.

15 лет назад
TORRIN
Оксана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$13
2 дня
Спасибо! отличный реферат. Рекомендую всем этого исполнителя.
Рекомендую Оксану как заказчика, с которым приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад