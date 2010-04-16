Курсовая работа

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Завершен7 заявок244 просмотра

Курсовая работа по конституционному праву.

Тема работы - Идеологическое многообразие в РФ.

Желательно сделать до 15 апреля.

15 лет назад
superman91
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$35
25 дней
Вновь обратился к Наталье) Как всегда на 10 баллов) Спасибо!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад