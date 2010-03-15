Дипломная работа, архитектура

Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине «архитектура, строительство». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Предмет: архитектура, строительство

Тема: пятиэтажный кирпичный дом

Тип работы: Дипломная работа

Объем: 100 листов

Цена: 14 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Срок общей сдачи работы: начало мая

Дополнительные требования: 10 чертежей формата А1

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «Архитектура, пятиэтажный кирпичный дом»