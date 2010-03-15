Требуется автор для написания курсовой работы на тему «нейронные сети». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Тема: Распознавание типа объектов (материалов) с помощью нейронных сетей, по данным рентгенодифрактометрии. ...
Дипломная работа, архитектура
Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине «архитектура, строительство». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Предмет: архитектура, строительство
Тема: пятиэтажный кирпичный дом
Тип работы: Дипломная работа
Объем: 100 листов
Цена: 14 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.
Срок общей сдачи работы: начало мая
Дополнительные требования: 10 чертежей формата А1
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «Архитектура, пятиэтажный кирпичный дом»
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужна только программа, написанная в среде C++ Builder 6 Само задание в прикрепленном файле. Жду от Вас стоимость, примерный срок - все только в проект.Завершен15 лет назад
Требуется автор для написания программы к дипломной работе. Тема: разработка программного продукта, предназначенного для подачи советов при торговле различными инструментами фондового рынка в терминале программы Quik. Предмет: программирование ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Тема: Управление материальными ресурсами проектов. Пожелания преподавателя к диплому в прикрепленном файле. Часть литературы предоставляется в электронном виде. Срок две недели.Завершен15 лет назад
Нужна практическая часть курсовой работы Polysemantic words in "Harry Potter and the Half-Blood Prince", объем 20 стр. Просьба указывать цену за весь проект. Подробности в личку выбранному исполнителю.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Темы на выбор: 1. Современные формы предпринимательской деятельности в России, их особенности и нормативно-правовое регулирование. 2. Система государственной поддержки и проблемы малого предпринимательства в России. 3. Субъекты и важнейшие черты предпринимательства. ...Завершен15 лет назад
Курсовая работа по конституционному праву. Тема работы - Идеологическое многообразие в РФ. Желательно сделать до 15 апреля.Завершен15 лет назад
Необходимо написание реферата по теме "Латентно-структурный анализ". Предмет: математические методы в социологии. - Объем реферата - до 15 страниц (с титульным листом, планом и т.д.). - Обязательно наличие сносок - ...Завершен15 лет назад
Нужна работа по микроэкономике на английском языке.тема 'What are the incenteves to innovate?Which market structure creates the best conditions for innovation?' объем 2 стр TimesNewRoman полуторный интервал есть список необходимой литературыЗавершен15 лет назад
Тема: Использование динамических массивов в объектно-ориентированном программировании Срок: до 25го Оформление: строго по методичке P.S.: без указания цены предложения не рассматриваюРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт15 лет назад