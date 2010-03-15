Дипломная работа, программа

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Требуется автор для написания программы к дипломной работе.

Тема: разработка программного продукта, предназначенного для подачи советов при торговле различными инструментами фондового рынка в терминале программы Quik.

Предмет: программирование

Есть развернутое ТЗ.

Цена: 2500р. Работа сдается и оплачивается по частям

Срок общей сдачи работы: 5 апреля.

По результатам этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «Quik»

15 лет назад
Dmitry_Key
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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