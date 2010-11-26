Требуется автор для написания курсовой работы на тему «нейронные сети». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Тема: Распознавание типа объектов (материалов) с помощью нейронных сетей, по данным рентгенодифрактометрии. ...
Диссертация в области языкознания
Нужен автор по написанию диссертации в области языкознания со знанием
немецкого языка.
Тема :Концепт КУСОК (STUCK) как проявление категории меры.
автореферат и Статья(ВАК)
срок окончания 26.11.2010г.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Курсовой "Микропроцессорные средства" задание : "МП контроллер сейфа.Код замка от 0000 до 9999.Установка кода по последовательному каналу с центрального пульта охраны (ЦПО).Набор кода открывания производится с помощью 4 двоично-десятичных переключателей.Ввод кода для ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Дать сравнительную характеристику МСФО 24 информация о связанных сторонах и ПБУ 11\2008 информация о связанных сторонах (можно в виде таблицы)Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Курс: 4, приборостроение Предмет: первичные преобразователи Вид работы: курсовая Тема: вар.21 Объём работы: Требования ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/J47XDJ Срок сдачи: 30.03 Стоимость: укажите ...Завершен15 лет назад
Курс: 4, приборостроение Предмет: Детали приборов и основы конструирования Вид работы: курсовая Объём работы: 30 стр Требования: 2-предпоследняя цифра зачетки, 1-последняя цифра зачетки ...Завершен15 лет назад
Курс: 4, приборостроение Предмет: физические основы получения информации Вид работы: курсовая Тема: Контроль сварных соединений Объём работы: 30 стр Требования ЗДЕСЬ: ...Завершен15 лет назад
Диплом - Специальность: менеджмент в туризме - Тема: Национальные фестивали в США как важный фактор развития культурного туризма - теория и практический примерРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Тема: технология мотивации госслужащих. Срок две недели. Задание на диплом в файле.Завершен15 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине «архитектура, строительство». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: архитектура, строительство Тема: пятиэтажный кирпичный дом Тип работы: Дипломная работа ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется автор для написания программы к дипломной работе. Тема: разработка программного продукта, предназначенного для подачи советов при торговле различными инструментами фондового рынка в терминале программы Quik. Предмет: программирование ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад