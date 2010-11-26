Диссертация в области языкознания

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Нужен автор по написанию диссертации в области языкознания со знанием

немецкого языка.

Тема :Концепт КУСОК (STUCK) как проявление категории меры.

автореферат и Статья(ВАК)

срок окончания 26.11.2010г.

15 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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