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Курсовая Детали приборов и основы конструирования
Курс: 4, приборостроение
Предмет: Детали приборов и основы конструирования
Вид работы: курсовая
Объём работы: 30 стр
Требования: 2-предпоследняя цифра зачетки, 1-последняя цифра зачетки
МУ ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/CDJWPN
Срок сдачи: 30.03
Стоимость: укажите свою
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