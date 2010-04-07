Курсовая Детали приборов и основы конструирования

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Завершен2 заявки141 просмотр

Курс: 4, приборостроение

Предмет: Детали приборов и основы конструирования

Вид работы: курсовая

Объём работы: 30 стр

Требования: 2-предпоследняя цифра зачетки, 1-последняя цифра зачетки

МУ ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/CDJWPN

Срок сдачи: 30.03

Стоимость: укажите свою

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$75
15 дней
Работа выполнена без замечаний и в срок.
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад