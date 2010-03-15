Диплом про туризм

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Закрыт6 заявок168 просмотров

Диплом

- Специальность: менеджмент в туризме

- Тема: Национальные фестивали в США как важный фактор развития культурного туризма

- теория и практический пример

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров