Курсовая физические основы получения информации

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Завершен2 заявки166 просмотров

Курс: 4, приборостроение

Предмет: физические основы получения информации

Вид работы: курсовая

Тема: Контроль сварных соединений

Объём работы: 30 стр

Требования ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/YCZT84

Срок сдачи: 30.03

Стоимость: укажите свою

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

radial-Ymaze
Татьяна 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$30
10 дней
Работа сложная. Выполнена в срок без замечаний. Спасибо Татьяне.

Заявки фрилансеров

radial-Ymaze
Татьяна 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад