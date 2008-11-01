Реферат: сравнение МСФО 24 с ПБУ 11/2008

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Дать сравнительную характеристику МСФО 24 информация о связанных сторонах и ПБУ 11\2008 информация о связанных сторонах (можно в виде таблицы)

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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