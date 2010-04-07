Курсовая Первичные преобразователи

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Завершен2 заявки219 просмотров

Курс: 4, приборостроение

Предмет: первичные преобразователи

Вид работы: курсовая

Тема: вар.21

Объём работы:

Требования ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/J47XDJ

Срок сдачи: 30.03

Стоимость: укажите свою

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

radial-Ymaze
Татьяна 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$50
7 дней
Работа выполнена без замечаний и в срок.
Оперативная реакция на вопросы и контакт с заказчиком. своевременная оплата

Заявки фрилансеров

radial-Ymaze
Татьяна 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад