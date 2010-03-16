Курсовая "Микропроцессорные средства"

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Курсовой

"Микропроцессорные средства" задание : "МП контроллер сейфа.Код замка от 0000 до

9999.Установка кода по последовательному каналу с центрального пульта охраны (ЦПО).Набор кода

открывания производится с помощью 4 двоично-десятичных переключателей.Ввод кода для сравнения

с установленным -кнопкой "Открыть".При двух в течении 15 сек,попытках открывания сейфа с

неверным кодом включается сигнализация."

Срок 30 дней.

15 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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