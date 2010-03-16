Предмет: Менеджмент Вид работы: Диплом Тема: Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования предприятий Объём работы (2х глав): 50 - 60 стр Антиплагиат: от 90% Срок работы: до 20.03.10 Стоимость: укажите ...
Выполнить три курсовых проекта
Необходимо выполнить три курсовых проекта
1. Гидравлика (2 расчетно – графических задания)
2. Проектирование приводной станции
3. Расчет статически определимой многопролетной балки
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