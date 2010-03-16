Выполнить три курсовых проекта

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Необходимо выполнить три курсовых проекта

1. Гидравлика (2 расчетно – графических задания)

2. Проектирование приводной станции

3. Расчет статически определимой многопролетной балки

15 лет назад
AnnaRoganina
Анна 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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