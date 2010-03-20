Диплом (Финансы)

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Предмет: Менеджмент

Вид работы: Диплом

Тема: Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования предприятий

Объём работы (2х глав): 50 - 60 стр

Антиплагиат: от 90%

Срок работы: до 20.03.10

Стоимость: укажите свою

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

Содержание:

2 глава. Долгосрочные источники финансирования предприятий

2.1.Неэмиссионые источники финансирования (долгосрочные кредиты и займы)

2.2.Эмиссионные ист финансирования (облигации займы ipo)

3глава. Анализ источников финансирования на примере конкретного предприятия

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров