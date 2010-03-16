Курсовая по кулинарии

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Содержание задания - Характеристика предприятия,на котором вы работаете.Тип предприятия,количество посадочных мест.Контингент питающихся,вид обслуживания.Вид собственности.

Основная часть

1.Технология приготовления блюд из мяса,жареного натуральным порционным куском.

2.Первичная обработка мяса (свинины).

3.Оборудование,посуда,инвентарь,используемые при приготовлении блюд из порционного натурального мяса (жареного).

4.Рассчитать стоимость и количество сырья для приготовления 30 порций "эскалопа"

5.Технология приготовления бисквита "буше"

6.Устройство и принцип действия взбивальной машины. МВ- 35М.

7.Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления 20 штук торта "бисквитно-фруктового".

Заключение

Какая стоимость и минимальный срок?

15 лет назад
botanik-plus
Анна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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