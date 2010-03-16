Диплом (Банки)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок120 просмотров

Предмет: Банковская деятельность

Вид работы: Диплом

Тема: Управление прибыльностью банка

Объём работы: 70 - 90 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок работы: 15 дней.

Стоимость: 5000 р

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: после каждой главы

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров