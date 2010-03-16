Сочнинение на английском языке

Добрый день!

Нужно написать сочинение на англ.языке.

Тема "Великая отечественная война"

Объём - не более 2-х страниц формата а4. Желательно 1-1,5 страницы.

Шрифт 14.

1,5п межстрочный интервал.

Сроки: сегодня до 22.00 по МСК.

Пожелания к фрилансерам:

не нужно брать сочинение на русском, заливать его в переводчик и таким образом переводить.

Нужен человек с нормальным уровнем английского, кол-во грамматических ошибок должно быть сведено к нулю.

оплата в wmz, сразу после получения работы.

Заявки скрыты, так что пишем тут, не надо стучать в аську, в ЛС и т.д.