Тема: "Инновационные русурсы предприятия" Данные про турфирму я предоставляю (лицензия, адрес, направления деятельности) объем: 25 - 30 листов срок: 5 дней P.S.: предложения без цены не рассматриваю
Сочнинение на английском языке
Добрый день!
Нужно написать сочинение на англ.языке.
Тема "Великая отечественная война"
Объём - не более 2-х страниц формата а4. Желательно 1-1,5 страницы.
Шрифт 14.
1,5п межстрочный интервал.
Сроки: сегодня до 22.00 по МСК.
Пожелания к фрилансерам:
не нужно брать сочинение на русском, заливать его в переводчик и таким образом переводить.
Нужен человек с нормальным уровнем английского, кол-во грамматических ошибок должно быть сведено к нулю.
оплата в wmz, сразу после получения работы.
Заявки скрыты, так что пишем тут, не надо стучать в аську, в ЛС и т.д.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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