Тема диплома: «Профессиональная удовлетворенность своим трудом медицинских сестер» Цель: Разработать мероприятия, направленные на повышение профессиональной удовлетворенности участковых медицинских сестер детской поликлиники. Задачи: 1) изучить проблему профессиональной удовлетворенности ...
Курсовая работа
Тема: разработка технологического процесса изготовления детали вал.
Работу нужно написать по чертежу. Чертеж имеется!!!!
содержание:
введение
1. анализ конструкции
2. подготовка технологического процесса
2.1. выбор заготовки
2.2. определение этапов обработки поверхностей
3. разработка маршрута обработки детали и выбор баз
заключение
список литературы
Оригинальность не менее 85%. В ведении актуальность, задачи, цели , объект, предмет исследования.
Срок выполнения 23.03.2010
Оплата работы после ее проверки!!!!
Жду предложений по цене!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $150
Требуется специалист для написания дипломной работы- направление Государственное и муниципальное управление.Закрыт15 лет назад
Нужен человек, который сделает расчеты курсового по теплотехнике. Образец расчетов + методичку прилагаю. Интересуют сроки и сумма. Если сроки будут минимальны, могу предоставить еще клиентов. ...Закрыт15 лет назад
- $100
Тема: Учетная политика организации и пути ее совершенствования (на примере орг.) Подробнее на сканеЗакрыт15 лет назад
Имеется готовый сайт. Необходимо написать диплом, согласно требованиям. Минимум 60 страниц + приложения.Закрыт15 лет назад
- $10
Добрый день! Нужно написать сочинение на англ.языке. Тема "Великая отечественная война" Объём - не более 2-х страниц формата а4. Желательно 1-1,5 страницы. ...Закрыт15 лет назад
Тема: "Инновационные русурсы предприятия" Данные про турфирму я предоставляю (лицензия, адрес, направления деятельности) объем: 25 - 30 листов срок: 5 дней P.S.: предложения без цены не рассматриваюРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить три курсовых проекта 1. Гидравлика (2 расчетно – графических задания) 2. Проектирование приводной станции 3. Расчет статически определимой многопролетной балкиРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Предмет: Менеджмент Вид работы: Диплом Тема: Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования предприятий Объём работы (2х глав): 50 - 60 стр Антиплагиат: от 90% Срок работы: до 20.03.10 Стоимость: укажите ...Закрыт15 лет назад
Содержание задания - Характеристика предприятия,на котором вы работаете.Тип предприятия,количество посадочных мест.Контингент питающихся,вид обслуживания.Вид собственности. Основная часть 1.Технология приготовления блюд из мяса,жареного натуральным порционным куском. 2.Первичная обработка мяса (свинины). 3.Оборудование,посуда,инвентарь,используемые при ...Закрыт15 лет назад