Курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки222 просмотра

Тема: разработка технологического процесса изготовления детали вал.

Работу нужно написать по чертежу. Чертеж имеется!!!!

содержание:

введение

1. анализ конструкции

2. подготовка технологического процесса

2.1. выбор заготовки

2.2. определение этапов обработки поверхностей

3. разработка маршрута обработки детали и выбор баз

заключение

список литературы

Оригинальность не менее 85%. В ведении актуальность, задачи, цели , объект, предмет исследования.

Срок выполнения 23.03.2010

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров