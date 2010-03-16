Сделать расчеты по теплотехнике

Нужен человек, который сделает расчеты курсового по теплотехнике.

Образец расчетов + методичку прилагаю.

Интересуют сроки и сумма.

Если сроки будут минимальны, могу предоставить еще клиентов.

Людей с очень большим аппетитом, прошу не беспокоить!!!!

Требуется сделать только расчет (приму даже отсканеные листы), оформление не волнует.