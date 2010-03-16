Тема диплома: «Профессиональная удовлетворенность своим трудом медицинских сестер» Цель: Разработать мероприятия, направленные на повышение профессиональной удовлетворенности участковых медицинских сестер детской поликлиники. Задачи: 1) изучить проблему профессиональной удовлетворенности ...
Сделать расчеты по теплотехнике
Нужен человек, который сделает расчеты курсового по теплотехнике.
Образец расчетов + методичку прилагаю.
Интересуют сроки и сумма.
Если сроки будут минимальны, могу предоставить еще клиентов.
Людей с очень большим аппетитом, прошу не беспокоить!!!!
Требуется сделать только расчет (приму даже отсканеные листы), оформление не волнует.
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