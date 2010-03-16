Сделать расчеты по теплотехнике

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Нужен человек, который сделает расчеты курсового по теплотехнике.

Образец расчетов + методичку прилагаю.

Интересуют сроки и сумма.

Если сроки будут минимальны, могу предоставить еще клиентов.

Людей с очень большим аппетитом, прошу не беспокоить!!!!

Требуется сделать только расчет (приму даже отсканеные листы), оформление не волнует.

15 лет назад
kompressor02
Виталий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

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