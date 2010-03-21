Тема диплома: «Профессиональная удовлетворенность своим трудом медицинских сестер» Цель: Разработать мероприятия, направленные на повышение профессиональной удовлетворенности участковых медицинских сестер детской поликлиники. Задачи: 1) изучить проблему профессиональной удовлетворенности ...
Реферат по литературе
«Мое открытие в русской литературе ХIХ века»
Баратынский Е. А. Повесть «Перстень»
Оригинальность 80%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Написать эссе по этому произведению. Объем – 3-4 печатных стр.
В эссе-размышление должно входить следующее:
-Дата написания этого произведения.
-Какое место этот рассказа (роман, новелла, повесть…) занимает в творчестве писателя?
-Краткая творческая история произведения (сколько лет автор работал над текстом, что побудило его обратиться к этой теме и т.д.).
- Тема, проблема произведения.
-Основные герои.
- Особенности языка и стиля (можно процитировать небольшой фрагмент и на этом примере показать новаторство автора).
- Было ли это произведение экранизировано или поставлено на сцене? Кем? Когда? (если знаете).
- Актуально ли это произведение сегодня, в начале ХХI века? Почему?
-Что открыло для Вас это произведение?
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