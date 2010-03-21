Реферат по литературе

«Мое открытие в русской литературе ХIХ века»

Баратынский Е. А. Повесть «Перстень»

Оригинальность 80%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Написать эссе по этому произведению. Объем – 3-4 печатных стр.

В эссе-размышление должно входить следующее:

-Дата написания этого произведения.

-Какое место этот рассказа (роман, новелла, повесть…) занимает в творчестве писателя?

-Краткая творческая история произведения (сколько лет автор работал над текстом, что побудило его обратиться к этой теме и т.д.).

- Тема, проблема произведения.

-Основные герои.

- Особенности языка и стиля (можно процитировать небольшой фрагмент и на этом примере показать новаторство автора).

- Было ли это произведение экранизировано или поставлено на сцене? Кем? Когда? (если знаете).

- Актуально ли это произведение сегодня, в начале ХХI века? Почему?

-Что открыло для Вас это произведение?