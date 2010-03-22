Тема диплома: «Профессиональная удовлетворенность своим трудом медицинских сестер» Цель: Разработать мероприятия, направленные на повышение профессиональной удовлетворенности участковых медицинских сестер детской поликлиники. Задачи: 1) изучить проблему профессиональной удовлетворенности ...
УПП Приватно для Елены Ревы-Михеевой
Уголовно-процессуальное право
"Реферат" ,тема любая
Оригинальность от 80%
Срок 20 марта
Цена 500 рублей
Выбранный исполнитель
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