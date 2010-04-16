Диплом по менеджменту

$150
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Завершен4 заявки153 просмотра

Тема: технология мотивации госслужащих. Срок две недели. Задание на диплом в файле.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$130
12 дней
Мария отличный автор, работа была написана в срок, все замечания были исправлены оперативно. Была написана речь и сделана презентация в экстренном порядке по моей вине(заранее не попросил), за что огромное спасибо!
Хороший заказчик - исполнительный, порядочный, работаю не в первый раз. Работать легко и приятно! Всем рекомендую! )

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
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