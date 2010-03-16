Диплом ГиМУ Бюджетирование.

Предмет: Государственное и муниципальное управление

Вид работы: Диплом

Точная тема пока не утверждена, сформулировать ее точно и узко предлагается вам, на базе разделов, данных студентом: "Программно-целевые методы...", либо "или "Бюджетирование, ориентированное на результат..."

Объём работы: 80 стр.

Требования: МУ нет, предоставить план на утверждение научного, от него и отталкиваться.

Срок выполения: 4 недели

Стоимость: ждем от вас