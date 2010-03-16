Теория к диплому "Экономика природопользования"

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Предмет: "Экономика природопользования."

Название темы: "Эколого-экономическая оценка размещения твердых бытовых отходов на территории г.Волгограда."

нужна 1 и 2 глава к работе. ПРАКТИЧЕСКАЯ часть НЕ нужна.

план готов. нужно сделать всё по плану.

Объем: ~ 30 - 40 листов.

срок: 14 дней

План:

1. Введение, оглавление

2. Глава 1. Область, к которой относится данная тема исследований

2.1 В мире (России)

2.2 Регион, отрасль

2.3 Актуальность значимость темы

3. Глава 2. Исследование эколого-экономического влияния и последствий

3.1 Характеристика объемов производства, развитие, прогноз

3.2 Влияние (зависимости) этого производства на окружающую природную среду

3.3 Экологические последствия, оценка ущерба

3.4 Выводы по главе

P.S. : без указания стоимости предложения не рассматриваю

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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