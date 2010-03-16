Необходимо написать 2 курсовые работы по литературе и русскому языку. 1.Тема курсовой по русскому языку: "Интродуктивные употребления антропонимов в романе Бунина "Жизнь Арсеньева"" 2. Тема курсовой по литературе: "Любовный сюжет и ...
Диплом Организация рекламной службы фирмы
Организация рекламной службы фирмы, занимающейся производством и обслуживанием банкоматов, вычислительной и кассовой техники
План есть
Нужен отчет по практике
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно написать дипломную работу. На данный момент есть темы на выбор, за которые можно взяться. 1. Что требуется от вас - выбрать какую-то тему или несколько тем. 2. Цена и сроки 3. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Тема: технология мотивации госслужащих. Срок две недели. Задание на диплом в файле.Завершен15 лет назад
Предмет: "Экономика природопользования." Название темы: "Эколого-экономическая оценка размещения твердых бытовых отходов на территории г.Волгограда." нужна 1 и 2 глава к работе. ПРАКТИЧЕСКАЯ часть НЕ нужна. план готов. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Предмет: Государственное и муниципальное управление Вид работы: Диплом Точная тема пока не утверждена, сформулировать ее точно и узко предлагается вам, на базе разделов, данных студентом: "Программно-целевые методы...", либо "или "Бюджетирование, ориентированное на результат..." ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $17
Уголовно-процессуальное право "Реферат" ,тема любая Оригинальность от 80% Срок 20 марта Цена 500 рублейЗавершен15 лет назад
Написать диплом по кулинарии. Тема салаты из свежых овощей. Срок выполнения - 1 месяц.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Описать две монографии. Первая тема Н.Л. Пушкарёва «Женщины Древней Руси» Вторая тема на выбор. Работа должна состоять из следующих частей: Точное название анализируемого произведения. Краткая биография автора ...Завершен15 лет назад
«Мое открытие в русской литературе ХIХ века» Баратынский Е. А. Повесть «Перстень» Оригинальность 80%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Написать эссе по этому произведению. Объем – 3-4 печатных стр. В эссе-размышление должно входить ...Завершен15 лет назад
Тема: разработка технологического процесса изготовления детали вал. Работу нужно написать по чертежу. Чертеж имеется!!!! содержание: введение 1. анализ конструкции 2. подготовка технологического процесса 2.1. выбор ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад