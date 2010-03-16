Диплом Организация рекламной службы фирмы

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Организация рекламной службы фирмы, занимающейся производством и обслуживанием банкоматов, вычислительной и кассовой техники

План есть

Нужен отчет по практике

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

krestiki
Анна 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

krestiki
Анна 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад