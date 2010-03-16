Дипломная работа по Финансы и кредит

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки150 просмотров

Нужно написать дипломную работу. На данный момент есть темы на выбор, за которые можно взяться.

1. Что требуется от вас - выбрать какую-то тему или несколько тем.

2. Цена и сроки

3. Написать свои контакты.

Работу нужно вести до защиты.

15 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров