Дипломная работа по Финансы и кредит

Нужно написать дипломную работу. На данный момент есть темы на выбор, за которые можно взяться.

1. Что требуется от вас - выбрать какую-то тему или несколько тем.

2. Цена и сроки

3. Написать свои контакты.

Работу нужно вести до защиты.