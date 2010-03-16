Курсовая по БЖД

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Закрыт2 заявки195 просмотров

Нужно сделать часть курсовой работы по БЖД. Точнее практическую часть. Вся теория есть, с практикой сложнее.

тема работы - освещение.

Срок 3 дня. Пишите свои координаты.

15 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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