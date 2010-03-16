Диплом про социокультурные проекты

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки148 просмотров

Технологии реализации социокультурных продуктов в условиях рынка на примере Дома культуры

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров