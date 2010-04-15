Диплом (банковская деятельность)

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Предмет: Банки

Вид работы: Диплом

Тема: Система управления рисками на рынке ипотечного кредитования

Объём работы: 70 - 80 стр

Антиплагиат: от 80%

Срок работы: до 15.04.10

Стоимость: 5000 р

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$160
20 дней

Заявки фрилансеров

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад