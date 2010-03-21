Реферат по социологии(Укр.)

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Завершен3 заявки155 просмотров

Нужен реферат по социологии. Язык - украинский. Тема - "Подолання негативних наслідків компромісів та умов, що ведуть до втрати політичного впливу". (по теме - перебежки депутатов в Верховной Раде и т.д.) Обьем десять-двенадцать стр.

Жду предложений по цене.

15 лет назад
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
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Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад