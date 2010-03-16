Проектирование и аттестация рабочих мест на предприятии . Срок две недели. Задание на диплом в файле.
Диплом по управлению человеческими ресурсами
Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени (на примере организации N) . Срок 2 недели. Задание на диплом в методичке.
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