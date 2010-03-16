Диплом по управлению человеческими ресурсами

$150
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Закрыт5 заявок180 просмотров

Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени (на примере организации N) . Срок 2 недели. Задание на диплом в методичке.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$160
14 дней
Не справились с 2 дипломными проектами. По одному диплому был размещен тендер, по второму нет поскольку доверял(был опыт успешного сотрудничества). 1. По управлению затратами рабочего времени, предоставили бездумно переделанную работу плагиат, взяв за основу работу по оптимизации швейного цеха и парикмахерской написанную в 1998 году, слова стрижка, заменили на перевозку груза, в общем получился несусветный бред. При этом эта работа делалась 3 недели, вместо обещанных двух(поскольку теоретическая часть была сделана нормально, я сильно не волновался), клиент мне ставил ультиматумы, когда я получил эту работу я был в шоке, всю ночь исправлял, но это сильно не помогло, клиент отказался со мной сотрудничать. Я подорвал свою репутацию. http://depositfiles.com/ru/files/vw8268cp6 2. Жизненный цикл проекта. Диплом изначально шел плохо. Сначала утверждался план была выбрана компания нестле, через неделю мне выслали работу, написанную на половину по другому плану, я не посмотрел научница сделала замечание. Потом с задержками мне выслали переделанную первую главу, после чего научница написала по ней замечания. После я получил практическую часть, это было что-то проект компании Нестле, который заключался в установке устаревшей компьютерной сети на 9 компьютеров, при этом компании требовалось взять кредит, для ее установки, тот кто это писал явно не здоров, хотя ранее заявлялось что это инновационный проект. В общем решили поменять компанию и писать про компьютерную сеть для малого предприятия. Я написал замечания для автора, ждал 4 дня, получил почти тоже самое, отправил научному руководителю, он написал ровным счетом тоже что я сам, отправили снова на переработку, с задержками мне пришел опять же не сильно измененный вариант. Требовалось чтобы диплом был 60-70 страниц, было написано почти сто, причем большую часть составляла вода, после первой просьбы объем сократился до 97 страниц, со 2 до 87. Остальное удалял сам. Отправили, после проверки оказалось, что большая часть данных взята из воздуха, расчеты проведены неправильно, потом выяснилось что теория оказалась программно замаскированным плагиатом формата( Методы ау управления ау проектами, ау направленные ау на ау поиск ау путей ау обеспечения ау эффективного ау инвестиционного ау процесса, ау претерпевает ау постоянные ау изменения. ау Методология ау и ау средства ау управления ау проектом ау широко ау используются ау в ау мировой ау практике ау во ау всех ау сферах ау экономической ау деятельности. ау По ау данным ау Международной ау ассоциации ау управления ау проектами ау (IPMA), ау использование ау современной ау методологии ау и ау инструментария ау управления ау проектами ау обычно ау позволяет ау сэкономить ау 20-30% ау времени ау и ау около ау 15-20% ау средств, ау затрачиваемых ау на ау осуществление ау проектов. ау Так ау что ау преимущества ау этой ау системы ау очевидны.-это не избавляет от того что работа плагиат.). Студента не допустили к защите. http://depositfiles.com/files/1th0406ev Обратился в http://www.s-s-v.ru поскольку до этого достаточно успешно сотрудничали ранее, по более мелким проектам, все работы сдавались в срок, с учетом всех требований, общался с Марией , весной в сезон дипломов со мной стала вести дела Елена . То что работы будут такого качества было для меня шоком. А особенно было неприятно отношение в этой организации к клиентам. Со мной вели себя, как с дурачком: кормили сказками про завтрашний день, нерадивых авторов, неработающую почту, с которой не дошло сообщение, вирус убивший компьютер менеджера и прочие дешевые отмазки, все исправления по дипломам выбивал практически силой. Резюме: качество плохое, в срок не пишут, на замечания не реагируют, не дорожат своей репутацией. Денег за выполненную работу не платил, поскольку это нельзя назвать работой.

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sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад