2 реферата по психологии

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Завершен2 заявки207 просмотров

1.Физиология ЦНС:

тема: "торможение в цнс" (реферат - доклад, можно даже в 5 стр, но главное что бы было что-то новое (какое либо открытие напрмер)

2. Анатомия ЦНС:

тема: "пренатальное развитие мозга" (то же самое)

срок к 23 марта

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад