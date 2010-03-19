Студент спортфака курсовая работа тема: "Индивидуальные особенности сна и свойства нервной системы спортсмена" стр.50-60 В работе обязательно должны быть обобщены результаты современных иследований, таблицы, схемы и диаграммы. Срок 23 марта
2 реферата по психологии
1.Физиология ЦНС:
тема: "торможение в цнс" (реферат - доклад, можно даже в 5 стр, но главное что бы было что-то новое (какое либо открытие напрмер)
2. Анатомия ЦНС:
тема: "пренатальное развитие мозга" (то же самое)
срок к 23 марта
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