2 реферата по психологии

1.Физиология ЦНС:

тема: "торможение в цнс" (реферат - доклад, можно даже в 5 стр, но главное что бы было что-то новое (какое либо открытие напрмер)

2. Анатомия ЦНС:

тема: "пренатальное развитие мозга" (то же самое)

срок к 23 марта