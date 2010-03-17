Курсовая работа "Индивидуальные особенности сна"

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Студент спортфака

курсовая работа

тема: "Индивидуальные особенности сна и свойства нервной системы спортсмена" стр.50-60

В работе обязательно должны быть обобщены результаты современных иследований, таблицы, схемы и диаграммы. Срок 23 марта

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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