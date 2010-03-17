Бизнес-план Invest 1.7

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Организация предпринимательской деятельности.

Экономическая оценка инновационных проектов.

Бизнес-план Invest 1.7

Нужен бизнес-план для г.Иркутска

Методичка во вложении.

Указывайте сроки и цену.

P.S. Как источник информации и оценки ситуации по г.Иркутску есть программа ДубльГис Иркутск. (www.2gis.ru)

15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров