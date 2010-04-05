Курсовая работа "Теория перевода"

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки189 просмотров

Предмет - "Теория перевода"

Тема - "Виды окказиональной информации"

Оформление - Стандартное

Срок - 10 дней

P.S. : без указания стоимости предложения не рассматриваю

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alanita
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$50
6 дней
Качественно и в срок. Рекомендую!
Очень приятный заказчик. Задания ставятся четко, вопросы решаются оперативно. Очень приятный в общении. Оплата быстрая. Была рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Alanita
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад