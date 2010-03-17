Дипломный проект

$250
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Закрыт8 заявок217 просмотров

Необходимо написать диплом на тему "Управление запасами на предприятии" по специальности "Менеджмент".

Объем и логическая структура стандартные для дипломных проектов.

Есть защищенная курсовая работа по конкретному предприятию (предоставлю), можно использовать как материал для практической части диплома.

Срок - до 19 апреля 2010 г.

Ваши предложения в комментариях, или на адрес [email protected]

15 лет назад
Zatona
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vuzStudio
Шутков 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
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vuzStudio
Шутков 
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15 лет назад
15 лет назад