Дипломный проект

Необходимо написать диплом на тему "Управление запасами на предприятии" по специальности "Менеджмент".

Объем и логическая структура стандартные для дипломных проектов.

Есть защищенная курсовая работа по конкретному предприятию (предоставлю), можно использовать как материал для практической части диплома.

Срок - до 19 апреля 2010 г.

Ваши предложения в комментариях, или на адрес [email protected]