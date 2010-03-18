Zatona

Андрей Затона Zatona

 
44 годаРоссия/Тула
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Курсовая на Turbo Pascal.

    $50

    Добрый день. Требуется "довести до ума" контрольно-курсовую работу по информатике по решению задач на Turbo Pascal. Задачи: 1. Вычисление интеграла для функции, заданной графически; 2. Вычисление таблицы значений функции, заданной в виде ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта на Joomla 1.5

    $100

    Приветствую. Для качественного наполнения содержимым сайта-визитки (http://стоокон.рф) нужен фрилансер, имеющий опыт работы с движком Joomla 1.5. Кратко: 1. Взаимодействие с копирайтером по существующему брифу и карте сайта. 2. Контроль за новыми и текущими публикациями, разделами сайта и их ...

    JoomlaСайт на JoomlaСайт-визитка
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание модуля для Joomla 1.5

    На базе Javascript библиотеки www.gettopup.com нужно создать модуль для Joomla 1.5 для отображения контента в popup-окне. Содержимое настроек – www.gettopup.com/demo (только ссылка будет не на картинку, а на страницу контактов). Пример реализации скину исполнителю. Каковы стоимость ...

    JavascriptJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Корректировка диплома, специальность "Менеджмент"

    Есть готовый диплом по специальности "Менеджмент" на тему "Управление запасами на предприятии". Диплом был допущен к предзащите, на которой были выявлены недочеты, подлежащие исправлению (руководитель ВКР уволился до предзащиты, замечания сделаны членами приемной комиссии). Цель – ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломный проект

    $250

    Необходимо написать диплом на тему "Управление запасами на предприятии" по специальности "Менеджмент". Объем и логическая структура стандартные для дипломных проектов. Есть защищенная курсовая работа по конкретному предприятию (предоставлю), можно использовать как материал для практической части диплома. Срок - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад