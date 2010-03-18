На базе Javascript библиотеки www.gettopup.com нужно создать модуль для Joomla 1.5 для отображения контента в popup-окне. Содержимое настроек – www.gettopup.com/demo (только ссылка будет не на картинку, а на страницу контактов). Пример реализации скину исполнителю. Каковы стоимость ...