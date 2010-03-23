Реферат по философии

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Завершен4 заявки283 просмотра

Тип работы - Реферат

предмет - Философия

тема - Особенности логической структуры и семантики юридического текста"

срок - 5 дней

объем - 20 листов

антиплагиат - от 75%

P.S. : без указания стоимости предложения не рассматриваю

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PresAlexandr
Александр 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Хороший исполнитель. Работа выполнена качественно и в срок
Очень приятный заказчик! Доверил выполнение работы новичку и объяснил все моменты этой системы! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PresAlexandr
Александр 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад