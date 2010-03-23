Реферат по философии

Тема: Анализ качества, конкурентноспособности и обновления вырабатываемой продукции как важнейший фактор борьбы за рынки сбыта. В работе необходимо использовать данные по Марийскому Машиностроительному заводу. Есть МУ (вышлю по заявкам). По предприятию есть отчетность на ...