Дипломная работа "финансы и кредит"

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Вид работы - Дипломная

Tип работы - Теоретическая с практикой

предмет - "финансы и кредит"

тема - "Оновы функционирования муниципальных финансов в рф"

срок - СРОЧНО. срок сдачи 20 марта.

вторая глава - анализ доходов и расходов по городу Сургуту(обязательно)

P.S. : без указания стоимости предложения не рассматриваю

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров