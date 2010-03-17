Тип работы - Реферат предмет - Философия тема - Особенности логической структуры и семантики юридического текста" срок - 5 дней объем - 20 листов антиплагиат - от 75% ...
Дипломная работа "финансы и кредит"
Вид работы - Дипломная
Tип работы - Теоретическая с практикой
предмет - "финансы и кредит"
тема - "Оновы функционирования муниципальных финансов в рф"
срок - СРОЧНО. срок сдачи 20 марта.
вторая глава - анализ доходов и расходов по городу Сургуту(обязательно)
P.S. : без указания стоимости предложения не рассматриваю
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