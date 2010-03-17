Диплом по специальности Реклама

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Закрыт5 заявок193 просмотра

Нужно выполнить дипломную работу по теме: Фирменный стиль как элемент корпоративной культуры (на примере ОАО Авиакомпании "Уральские авиалинии")

15 лет назад
prorektor
Ольга 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

krestiki
Анна 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$150
14 дней

Заявки фрилансеров

krestiki
Анна 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад

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