Реферат по геграфии

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Завершен7 заявок204 просмотра

Экономико-географическая характеристика Японии: особености экономического развития

15 лет назад
Vladimirton
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Отлично справилась с заданием. Всегда на связи. Сделала вовремя!
Спасибо, за предоставленную работу и комфортное взаимодействие.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад