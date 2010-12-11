Проект был выполнен грамотно, качественно, и в полном соответствии с ТЗ. Одно только удивляет, что при таком большом стаже работы на сайте так мало отзывов у специалиста!!! АУ!!!!Надежные клиенты!!!!Вы где???? Обратите Ваше внимание на серьезного и грамотного фрилансера!!! В общем, сотрудничеством по этому проекту я был доволен, все в срок, все с должным качеством и четко согласно методических указаний---это главное в работе!!! Итог-- 10 баллов! Спасибо за сотрудничество! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн