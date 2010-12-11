Реферат

$10
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Завершен4 заявки222 просмотра

Реферат с презентацией

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 10 источников.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 15.11.2010 до 02 часов ночи МСК.

Планируемый бюджет 300 руб.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Проект был выполнен грамотно, качественно, и в полном соответствии с ТЗ. Одно только удивляет, что при таком большом стаже работы на сайте так мало отзывов у специалиста!!! АУ!!!!Надежные клиенты!!!!Вы где???? Обратите Ваше внимание на серьезного и грамотного фрилансера!!! В общем, сотрудничеством по этому проекту я был доволен, все в срок, все с должным качеством и четко согласно методических указаний---это главное в работе!!! Итог-- 10 баллов! Спасибо за сотрудничество! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Отличный работодатель. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Всегда на связи. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад